Milošević: Kao u finalu Kupa, veliki stimulans

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, posle pobede nad Crvenom zvezdom (2:0), izjavio je da je njegov tim ponovio igru iz finala Kupa u maju i istim receptom stigao do slavlja.

„Apsolutno smo zaslužili pobedu, statistika isto o tome govori. Imali smo više od igre, više šansi, sve ono što smo radili na prethodnim mečevima. Derbi je bio dobar, sa dobrim ritmom. Zvezda me je iznenadila i izašla ofanzivnije“, rekao je Milošević na konferenciji za medije posle utakmice.

On je dodao da je njegov tim sveo Zvezdine vrline na minimum.

„Sve smo to uradili i u finalu Kupa. Tačno smo znali šta treba da uradimo. Vecinu derbija uvek odlučuje energija na terenu, večeras smo je mi više imali. Marina smo iskjučili i u finalu Kupa, bili smo taktički pravi, a i sada smo znali kako to da uradimo“.

Njega je obradovalo to što su trijumf Partizanu doneli večeras rezervisti Sejduba Suma i Zoran Tošić.

„Ovde nema startnih 11, zbog velikog broja utakmica. Svi su nam potrebni. Statistika kaže da igrači sa klupe donose dosta bodova, posebno u Evropi“, neveo je on, uz podsećanje da je trka za titulu tek počela i da će biti još borbe.

„Ovo je samo psihološki stimulans, bolja je atmosfera. Uvek je dobro kada se slavi u derbiju, ali se ne dobija više od tri boda, kao u Ivanjici, Nišu… Generalno, pet ili šest meseci u klubu je bilo teško, a derbi je uspeo da nas ujedini, pre svega navijače“.

Milošević je dodao da mu večerašnji trijumf nije najdraži u trenerskoj karijeri.

„Draža pobeda mi je u finalu Kupa. Ova je značila tri boda, a u maju je bilo za trofej“, zaključio je on.

