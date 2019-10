Milošević: Moramo maksimalno da se posvetimo Kupu

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da njegov tim u šesnaestini finalA Kupa Srbije protiv Vodojaže očekuje bitna ukakmica iz više razloga.

„Čeka nas još jednautakmica koja je za nas bitna iz dva razloga. Prvo, Kup je takmičenje u kojem smo prethodnih giodina imali uspeha i koji je na neki način spašavao sezonu Partizana. Moramo i ove godine da se maksimalno posvetimo tom takmicenju. Drugi razlog je to što ćemo sutra igrati sa ekipom koja do sada nije igrala mnogo. Biće to provera i tražiću od njih da pokažu koliko možemo da računamo na njihu narednom periodu“, rekao je Milošević na konferenciji za novinare u SC Teleoptik.

Trener crno-belih rekao je da ga raduje sutrašnji meč i da se nada punim tribinama.

„Sećam se vremena dok sam bio mali, kada su ovakve utakmice bile zaista pravi praznici. U poslednje vreme je sve to ređe, retko se dešava da ‘mala’ ekipa dođe na ovaj nivo takmičenja. Lepa prilika za sve te ljude, da vide Partizan uživo. Nije to svakidašnja situacija za njih. Pretpostavljam da će tribine biti pune“, istakao je Milošević.

Crno-beli meč u Kup dočekuju posle poraza od Voždovca 2:1 u 11. kolu Superlige, a Milošević je rekao da taj poraz nije tragičan.

„Nije tragičan. Porazi često znaju da budu dobri za ekipu, pogotovo posle tri-četiri utakmice, jer smo možda malo i poleteli. Težina poraza u našem prvenstvu je nažalost mnogo veća u datim okolnostima. Ne smatram da je poraz tragedija“, rekao je Milošević.

Posle poraza od Voždovca, Milošević je izjavio da je nemoguće očekivati da se Partizan bori za titulu, a to je ponovio i danas.

„I dalje mislim da je u ovim okolnostima nemoguće da očekujemo da se borimo za titulu, ali to ne znači da odustajemo. Nemamo pravo na to, niti to smemo da uradimo. Naprotiv, trudićemo se da budemo još bolji i jači“.

Milošević je podržao Zlatana Šehovića, koji je u suzama napustio stadion u Humskoj posle utakmice sa Voždovcem, pošto je posle njegove greske Partizan primio gol za poraz.

„Sve su to normalne stvari. Kroz te greške treba da se osnaže i nauče lekcije. Niko ga zbog toga neće precrtati. Ne mislim o njemu sada drugacije nego pre te utakmice. Meni takve stvari apsolutno ništa ne znace“, zaključio je Milošević.

Meč između Vodojaže i Partizana igra se sutra od 15 sati u Grošnici.

(Tanjug)