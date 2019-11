Milošević: Na Old Trafordu da odigramo bolje nego u Beogradu

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da bi bilo idealno da njegova ekipa u predstojećoj utakmici protiv Mančester junajteda odigra nešto bolje nego u prvom duelu dve ekipe u Beogradu i ocenio da će možda imati veće šanse ako u prvom poluvremenu izdrži pritisak.

„Bilo bi idealno kada bismo mogli da ponovimo sve ono što smo radili u Beogradu i da odigramo još pet, 10 odsto bolje. Gol? Generalno mislim da možemo i bolje od toga. U prvoj utakmici u prvih 20-ak minuta smo bili malo impresionirani, sad već znamo sa čime ćemo se suočiti i očekujem bolju reakciju od početka“, rekao je Milošević novinarima na aerodromu „Nikola Tesla“ uoči puta u Mančester.

Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 21 sat na Old Trafordu protiv Mančester junajteda, u četvrtom kolu Lige Evropa. U prvoj utakmici u Beogradu Partizan je odigrao dobro, ali je izgubio sa 0:1.

„Biće mnogo teže s obzirom da sada oni igraju kući, kao i svuda na svetu domaća ekipa ima prednost i moraćemo da se adaptiramo i na tu situaciju. Ukoliko uspemo da izdržimo pritisak čuvenog stadiona i taj pritisak na terenu u prvom poluvremenu onda možda i imamo veće šanse“, naveo je Milošević.

Na konstataciju da Partizan igra u Evropi odlično, a promenljivo u domaćem prvenstvu, Milošević je rekao daje ekipa motivisanija za Ligu Evropa.

„Pogotovo kada je u pitanju ovako veliki protivnik, ali to s obzirom na snagu i veličinu protivnika ne mora da bude nikakva garancija. Za nas je najbitnije da damo maksimum da vidimo gde smo u ovom momentu. Izmerili smo se dobro u prvoj utakmici, videli da možemo mnogo, to je dobro. Bilo bi dobro da to potvrdimo i u ovoj drugoj, jer će to značiti da ona prva utakmica nije bila slučajna“, naveo je on.

Upitan o sudjenju, Milošević je rekao da se nada da se o sudjenju neće pričati.

Mančester junajted je poražen za vikend u domaćem prvenstvu, a Milošević je rekao da je to lošije za njegovu ekipu.

„S obzirom da dosta škripi u odmaćem prvenstvu mislim da će gledati da završe grupnu fazu što pre, znam kako bih ja razmišljao. Znam da će probati sve da sutra dobiju. Ali, to ne menja ništa u mojim planovima“, dodao je on.

Trener crno-belih nije želeo da otkrije sastav tima, a upitan o Junajtedu, rekao je da ne može da pretpostavi u kom sastavu će igrati, već da veruje da će u odnosu na utakmicu u Beogradu još neki njihovi prvotimci biti starteri.

Milošević je svojevremeno igrao za Aston Vilu, rekao je da će se odlaskom u Englesku podsetitih nekih stvari i dodao da je sa Mančesterom na Old Trafordu imao loša iskustva.

Posle tri gola u Grupi L Mančester junajted je prvi sa sedam bodova, AZ Alkmar ima pet, Partizan četiri, a Astana je bez bodova.

