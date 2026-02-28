Milošević strelac u pobedi Verdera nad Hajdenhajmom u Bundesligi, Sankt Pauli bolji od Hofenhajma

Fudbaleri Verder Bremena pobedili su danas na svom terenu Hajdenhajm 2:0, u meču 24. kola Bundeslige, i prekinuli svoj niz od 13 uzastopnih utakmica bez trijumfa u nemačkom prvenstvu.

Prednost Verderu doneo je srpski napadač Jovan Milošević pogotkom u 57. minutu, a konačan rezultat je postavio defanzivac Hajdenhajma Henes Berens autogolom u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao vezista Verdera Olivije Deman u 26. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Verder Bremen, koji je današnjom pobedom prekinuo i svoj niz od tri uzastopna poraza u Bundesligi, se nalazi na 16. poziciji na tabeli sa 22 boda, dok Hajdenhajm zauzima poslednje, 18. mesto sa 14 bodova.

Verder Bremen će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Union Berlina, dok će Hajdenhajm dočekati Hofenhajm.

Sankt Pauli je na gostujućem terenu u Zinshajmu pobedio Hofenhajm 1:0.

Pobedonosan gol za Sankt Pauli postigao je Matijas Pereira Laž u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Sankt Pauli zauzima 15. mesto na tabeli sa 23 boda, dok je Hofenhajm treći sa 46 bodova.

Sankt Pauli će u narednom kolu u Hamburgu dočekati Ajntraht iz Frankfurta, dok će Hofenhajm igrati na gostujućem terenu protiv Hajdenhajma.

Bajer Leverkuzen je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Majnca 1:1.

Prednost Majncu doneo je Šeraldo Beker golom u 67. minutu, a izjednačenje Leverkuzenu Džarel Kvansa pogotkom u 88. minutu.

Bajer Leverkuzen je šesti na tabeli sa 40 bodova, dok Majnc zauzima 14. mesto sa 23 boda.

Bajer Leverkuzen će u svojoj narednoj utakmici u Bundesligi igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a, dok će Majnc dočekati Štutgart.

Borusija Menhengladbah je na svom terenu pobedila Union Berlin 1:0, i prekinula svoj niz od sedam uzastopnih utakmica bez trijumfa u Bundesligi.

Pobedonosan gol za Borusiju postigao je Kevin Diks iz penala u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao Diks u 65. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Srpski napadač u ekipi Union Berlina Andrej Ilić propustio je utakmicu zbog suspenzije zbog žutih kartona.

Borusija Menhengladbah zauzima 12. mesto na tabeli sa 25 bodova, dok se Union Berlin nalazi na 10. poziciji sa 28 bodova.

Borusija Menhengladbah će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bajern Minhena, dok će Union Berlin dočekati Verder Bremen.

