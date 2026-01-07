Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Košarkaši Minesote pobedili su u noći između utorka i srede Majami 122:94 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Minesotu je predvodio Entoni Edvards sa 26 poena i pet skokova, Džejden Mekdenijels postigao je 19 poena, a Džulijus Rendl 15 poena, 11 skokova i pet asistencija.

Drugoj pobedi Minesote protiv Majamija u poslednja četiri dana Naz Rid doprineo je sa 14 poena i šest skokova, a Rudi Gober sa 13 poena i šest skokova.

U ekipi Majamija Norman Pauel postigao je 21 poen, Tajler Hiro, koji se vratio na teren posle 11 uzastopnih utakmica zbog povrede prsta, imao je 17 poena i devet skokova. Endru Vigins dodao je 10 poena, a sprski košarkaš Nikola Jović devet poena, četiri skoka, tri asistencije, dve ukradene lopte i blokadu.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Nju Orleans 111:103 i ostvarili četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica. Lejkerse su predvodili Luka Dončić sa 30 poena i 10 asistencija i Lebron Džejms sa 30 poena, osam skokova i osam asistencija.

Deandre Ejton dodao je 18 poena i 11 skokova, a Markus Smit 13 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Nju Orelans je pretrpeo osmi uzastopni poraz, a najefikasniji u ekipi bio je Trej Marfi rekordom karijere od 42 poena. Zajon Vilijamson postigao je 15 poena, a Derik Kvin 10 poena, 13 skokova i osam asistencija.

Košarkaši Klivlenda pobedili su Indijanu 120:116 i ostvarili četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica. U pobedničkom timu najefikasniji je bio Darijus Garland sa 29 poena, od kojih je 14 postigao u četvrtoj četvrtini.

Evan Mobli dodao je 20 poena, šest skokova i pet asistencija, Džeret Alen 19 poena i 12 skokova, a sa 19 poena utakmicu je završio i Sem Meril.

Indijana je pretrpela 13. uzastopni poraz, što je rekord franšize i ekipa ima najlošiji skor u ligi od šest pobeda i 31 porazom. U ekipi aktuelnog šampiona Istočne konferencije Paskal Sjakam postigao je 22 poena, Džej Haf imao je 20 poena, a Endru Nemhard 15 poena i 11 asistencija.

U ostalim utakmicama Memfis je pobedio San Antonio 106:105 i prekinuo niz od četiri poraza, Vašington je bez Tristana Vukčevića pobedio Orlando 120:112, a Dalas je pobedio Sakramento 100:98 i prekinuo niz od sedam poraza na gostovanjima.

(Beta)

