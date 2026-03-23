Mini kup i ove godine u Nišu pratio Kup Radivoja Koraća

U okviru Kupa Radivoja Koraća i ove godine je organizovan mini kup za pionire timova koji su izborili plasman u finale nacionalnog kupa. Za pehare i medalje borili su se dečaci Crvrene zvezde, Partizana, Mege, FMP-a, Spartaka, Borca, OKK Beograd, a umesto pionira Zlatibora na mini kupu učestvovala je reprezentacija Regionalnog košarkaškog saveza Istočne Srbije.

Trener reprezentacije Istočne Srbije Dušan Zdravković kazao je da su na mini kupu i ove godine viđeni odlični mečevi, a mladi igrači su pokazali izuzetnu borbenost.

„Imamo talentovane igrače, to je definitivno. Mislim da Srbija već decenijama unazad pokazuje to i svojim rezultatima i individualcima koje imamo u najjačim ligama na svetu. Interesovanje za košarku je veliko, samo treba da rade, sve ostalo će doći“

Zdravković je rekao da mladim igračima mnogo znači da što više vremena provode na parketu, igraju što više utakmica i učestvuju na što većem broju turnira, poput mini kupa.

„Znači im puno, da znaju gde su u odnosu na ostale regione i klubove u državi, znači im za sticanje nekog iskustva i samopouzdanja, za neke dalje ciljeve“.

Mladi košarkaši koji su se ove godine nadmetali na mini kupu kazali su da im je želja da jednog dana zaigraju u prvim postavama svojih timova i zbog toga naporno treniraju.

„Zovem se Stefan Ilić. Počeo sam da treniram košarku zato što mi se jako svideo taj sport. I moj otac je trenirao košarku kao mlad i tako sam i ja počeo da treniram košarku. Treniram 4 ili pet godina. Svakog dana imam treninge, naporno je, po sat i po treniram. Igram beka, ponekada i plejmejkera. Moj uzor je Stef Kari, a od naših igrača Bogdan Bogdanović“

Kvalifikacione utakmice mini kupa organizovane su hali Osnovne škole „Dušan Radović“ i škole „Mika Antić“, a finale je organizovano u hali „Čair“.

