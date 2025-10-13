Mirković: Meč protiv Andore provera karaktera

Vršilac dužnosti selektora fudbalske reprezentacije Srbije Zoran Mirković izjavio je danas da je ekipa potpuno fokusirana i spremna da zabeleži pobedu u duelu protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

„Utakmica dolazi posle negativnog rezultata i bolnog poraza od Albanije. Sa druge strane, Andora je u dobrom raspoloženju zbog pozitivnog rezultata sa Letonijom. Nemamo više prostora za kiks, matematika i dalje postoji i dok je tako, moramo da se nadamo. Momci su svesni situacije i potpuno su fokusirani na utakmicu“, rekao je Mirković, a preneo FSS.

Srbija je u petom kolu kvalifikacija na svom terenu poražena od Albanije 0:1, nakon kog je selektor A tima Dragan Stojković podneo ostavku.

Mirković je dodao i da je ključna reakcija tima na izazove i težinu prethodnih poraza.

„Rekao sam igračima da je fudbal, kao i život, satkan od pobeda i poraza, od lepih i ružnih trenutaka. Važno je da one ružne doživiš na pravi način i da odreaguješ kako treba. To je svojevrsna provera karaktera. Smatram da je ova selekcija izvanredna grupa, skup pravih momaka i da će njihova reakcija biti prava. Što se mene lično tiče, ovaj zadatak prihvatam kao svaki normalan dan na poslu, nikako kao vruć krompir ili buket cveća“, poručio je Mirković.

Srbija će sutra od 20.45 gostovati Andori u šestom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

(Beta)

