Mirković: Ne možemo da pobegnemo, već da se borimo

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Zoran Mirković, pred duel sa Čukaričkim u Superligi, rekao je da njegova ekipa konstantno oseća veliki pritisak i da u ovoj teškoj situaciji mora da nastavi da se bori.

„Kada bih imao neki instrument kojim bih merio pritisak verovatno bi na skali pokazao veliku vrednost. Od prvog dana smo pod velikim pritiskom, nemamo mogućnost da dignemo glavu i ne možemo da pobegnemo, već samo da se borimo“, rekao je Mirković na konferenciji za medije u Sportskom centru Teleoptik.

Na pitanje novinara kako Mirković podnosi kompletnu situaciju i 11 bodova manje od Crvene zvezde, trener Partizana se našalio.

„Kako vam izgledam, da li loše čim me to pitate? Dobar sam danas, bio sam gori juče“, navodi on.

O narednom rivalu Čukaričkom ističe da je stabilan klub i poslednjih godina redovno u vrhu srpskog fudbala.

„U vrhu su i sada. Imaju talentovan tim, hoće da se nadigravaju i čeka nas težak zadatak“, rekao je trener crno-belih.

Govoreći o zdravstvenim problemima Aleksandar Šćekić nije se još oporavio od operacije nosa, neizvesni su Danilo Pantić i Goran Zakarić, dok je suspendovan Armin Đerlek.

„Zoran Tošić se oseća sve bolje, a Zlatan Šehović je igrao za omladince i spreman je“, dodaje on.

O Miroslavu Bogosavcu, koji je ponikao u Partizanu a sada je u Čukaričkom, imao je samo reči hvale.

„Izuzetan je talenat, zna puno i imas sjajan osećaj. Ne znam da li u Evropi postoji igrač sa takvim smislom za igru, možda Marselo iz Real Madrida. Nema neke druge strvari kao odbrambeni igrači, ali ako želite da uspostavite igru idealan je“, zaključio je on.

Utakmica 14. kola Superlige Čukarički – Partizan zakazana je za sutra od 16.30.

