Mirković: Nepoštenje ne stanuje u Humskoj

Trener fudbalera Partizana Zoran Mirković rekao je danas da njegovu ekipu čeka teška utakmica u Lučanima protiv Mladosti, a povodom navoda o nameštenom meču protiv Dinama istakao je da „nepoštenje ne stanuje u Humskoj“.

„Sutra nas očekuje izuzetno teška utakmica protiv teškog protivnika, disciplinovanog, angažovanog, iskusnog. To je prava takmičarska ekipa i unazad par godina nalazi se stalno u vrhu našeg fudbala.

Ako bih pričao i o imenima, to je ekipa koja je sastavljena od dobrih i iskusnih igrača, dovoljno je pomenuti Tumbasevića, Markovskog, Jovanovića i jednog i drugog… To su igrači koji su prekaljeni, znamo njihove kvalitete vrlo dobro svi u srpskom fudbalu“, rekao je Mirković na konferenciji za novinare.

Partizan igra u subotu od 15.30 u Lučanima protiv Mladosti, utakmicu 18. kola Super lige Srbije.

Govoreći o sastavu, Mirković je rekao da je prethodnih dana bilo problema sa povredjenim igračima i da se čekaju vesti od lekara, „da vidimo da li se nešto povoljno desilo“.

„Mi smo radili sedam dana, imali smo malo problema sa rovitim igračima, tako da mislim da ću i na osnovu toga odrediti sastav“, dodao je on.

Upitan o terenu u Lučanima, Mirković je rekao da je dobro što nije bilo snega.

„Danas smo gledali vremensku prognozu, sad je minus pet, šest, sutra će biti u plusu tako da je verovatno kaljuga, ali šta da radimo, kako nama tako i njima“, naveo je on.

Partizan je u prvom delu prvenstva u Beogradu odigrao 0:0 protiv Mladosti.

„Odlično su vodjeni, to je ekipa koja je na okupu poslednje dve-tri sezone, što je retkost u srpskom fudbalu. Uzeli su nam dva boda ovde, to je taj sastav plus Odita možda. Cvrsta, disciplinovana, takmičarska ekipa, ekipa koja zna da igra na rezultat i kod kuće i na strani, biće teško sigurno“, rekao je on.

Partizan je u prošlom kolu pobedio Dinamo sa 6:0, a mediji su pisali da je ta utakmica sumnjiva, posle greške golmana kod prvog gola. Upitan da li se Partizan posle najubedljivije pobede u sezone uvlači u blato bez potrebe, Mirković je odgovorio: „U vašem pitanju ima i dosta odgovora“ i naveo meč Proletera i Radničkog, koji istražuje FSS.

„Ja bih samo poručio da nepoštenje ne stanuje u Humskoj. Ako želi iko da se bavi stvarima kojih ima evidento, neka se obrati na neku drugu adresu. Hteo ne hteo vidiš, gledaš. Opet u nekim stvarima postoji zid ćutanja i tišine. Kad god neko pomene, a izgleda da se samo tiče Partizana. Ta famozna utakmica koja se odigrala pre dve nedelje, to izgleda da nikog ne interesuje, samo je pitanje Partizana, odnosno drugoplasiranog i trećeplasiranog tima. A onda neko pokušava da stavi znak jednakosti, ni malo maštovito“, rekao je on.

Dinamo iz Vranja je suspendovao golmana Uroša Djurića.

„Bilo je priča pre utakmice da im je rečeno – ako se izgubi da će leteti glave svima. Neću da se bavim drugim stvarima, otišao sam već predaleko, imamo sutra važnu utakmicu, već sam izgubio malo fokus… Ali opet, šta tu može tu da promeni čovek? Ništa“, rekao je Mirković.

Posle 17 kola Partizan je treći na tabeli sa 36 bodova, a Mladost zauzima šesto mesto sa 25 bodova.

