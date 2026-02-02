Miroslav Nikolić novi trener košarkaša Vršca

Uprava košarkaškog kluba Vršac imenovala je danas Miroslava Nikolića za novog trenera, sa ciljem da izbori opstanak ekipe u Košarkaškoj ligi Srbije.

Kako je saopšteno na sajtu Lige, uprava kluba nije pribegla otkazima, već je dosadašnjeg tim menadžera Miroslava Nikolića imenovala za šefa stručnog štaba, dok će Mihailo Šubaranović ostati uz tim kao pomoćni trener.

„Ostajem do kraja, da pomognem koliko mogu, samo da ne ispadnemo iz lige. Žao mi je da jedan tako dobar klub i košarkaška sredina kao što je Vršac, sa odličnom infrastrukturom i uslovima za rad, igra niži rang takmičenja. Zaslužili smo da igramo KLS“, rekao je Nikolić.

Vršac je u nedelju izgubio od beogradskog Radničkog 78:92.

„Kvaliteta ima, ali su poljuljani međuljudski odnosi i to ću javno reći. Svi gledaju da u prolazu naprave neke mlade karijere, da daju neke poene da prođe godina, ali ja to neću dozvoliti. Ja sam čovek od odbrane i taj segment igre će morati da se pojača“, dodao je nekadašnji trener Partizana, Crvene zvezde, Vojvodine, Hemofarma, Dinamika.

Nikolić je rekao da mora da se napravi bolja atmosfera u ekipi i da igrači moraju da promene pristup.

„Mislim da me momci, da kažem ‘gotive’ i poštuju moj rad, ali oni moraju da se promene. Ko neće da sluša, neće. Moraju da promene pristup, ali sebični su, više gledaju napad. Zategnućemo uzde, plašim se da ne bude i otkaza. Nije ovo ekipa za ispadanje i moramo uraditi sve da do toga ne dođe. Ne vraćamo se nazad, gledamo napred i idemo dalje do ostvarenja primarnog cilja“, naveo je on.

Nikolić će na klupi Vrščana debitovati narednog vikenda u Milenijumu, gde će Vršac dočekati Radnički iz Kragujevca.

Posle 18 kola u KLS, Vršac je pretposlednji 15. na tabeli sa četiri pobede i 14 poraza.

(Beta)

