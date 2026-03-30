Mitrović: Uvek je bilo onih koji veruju i onih koji sumnjaju

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović izjavio je danas da je tokom karijere navikao na različita mišljenja javnosti, ali da se uvek vodi radom i doprinosom na terenu, ističući da odluke o njegovom statusu u timu donosi isključivo selektor.

„Uvek je bilo onih koji veruju i onih koji sumnjaju. Ne želim da govorim o svojim kvalitetima, to nije na meni. Selektor prati sve i odlučuje ko igra“, rekao je Mitrović na konferenciji za medije uoči prijateljskog meča protiv Saudijske Arabije.

Napadač Srbije naglasio je da sebe ne smatra nezamenjivim, već da mu je cilj da svaki put kada dobije poziv pruži maksimum i pomogne ekipi, kako na terenu, tako i van njega.

„Bilo je većih igrača pre mene, biće ih i posle. Moje je da budem profesionalan i dam sve od sebe. Trudim se da pomognem i mlađima iskustvom, a verujem da i dalje mogu mnogo da doprinesem reprezentaciji“, istakao je Mitrović, uz napomenu da se oporavio od jedne od težih povreda u karijeri.

Govoreći o pritisku javnosti, dodao je da razume različite stavove, ali da ostaje fokusiran na svoj rad.

„Razumem da je nekima možda dosta da me gledaju, ali ja znam koliko ulažem i koliko mogu da dam. Kada ne budem više dobijao poziv, prihvatiću to, do tada želim da uživam u svakom trenutku u reprezentaciji“, rekao je kapiten Srbije.

U njegovu odbranu stao je i selektor Veljko Paunović, koji je istakao značaj Mitrovića za tim, kako zbog učinka na terenu, tako i zbog liderskih osobina i uticaja u svlačionici.

„Postoji Mitar kao igrač i Mitar kao ličnost. Kao igrač je izašao iz jedne povred ali je na poslednjih osam utakmica direktno učestvovao kod šest golova. Njegova forma u klubu je na vrhuncu. Zreo je, smiren, iskusan. To nam on pruža na terenu. Daje golove, asistira, zna da interpretria igru. Drugo, on je kapiten, jako poštovana ličnost u svlačionici. Drugačije je atmosfera kada je u svlačionici u odnosu na prošli put kada nije bio tu, to mogu da vam posvedočim“, rekao je selektor Paunović.

Osvrćući se na predstojeći duel sa Saudijskom Arabijom, Mitrović je ocenio da Srbija ima ulogu favorita, ali da očekuje ozbiljnu proveru.

„Biće to dobra utakmica pred našim navijačima i prilika da pokažemo ono što selektor traži od nas. Važno je da se dodatno uigramo i napredujemo kao tim“, naveo je Mitrović.

Mitrović je takođe komentarisao razvoj fudbala u Saudijskoj Arabiji, gde je nastupao za Al Hilal, ocenivši da dolazak velikog broja stranih igrača doprinosi ligi, ali može usporiti razvoj domaćih fudbalera.

Na kraju, kapiten Srbije istakao je da su utakmice protiv najjačih selekcija, poput Španije, Argentine i Engleske, ključne za napredak ekipe.

„Ako želimo da dostignemo taj nivo, moramo da igramo protiv takvih timova. To je najbolji način da vidimo gde smo“, zaključio je Mitrović.

(Beta)

