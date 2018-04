Mladi teniser doživeo nervni slom na terenu, vređao sudiju, ovako je kažnjen (video)

Američki teniser Džered Donaldson kažnjen je sa pet hiljada dolara zbog sramnog ponašanja na turniru u Monte Karlu u susretu protiv Španca Alberta Ramosa Vinolasa.

Naime, 21-godišnjak je u jednom trenutku u meču poludeo zbog odluke francuskog sudije koja je, prema njegovom mišljenju, bila pogrešna i doneta na njegovu štetu.

Kasnije se pokazalo da je Donaldson bio u pravu, ali to nikako nije bilo opravdanje da se sudiji onako unese u lice, pre svega jer ovo nije ni prvi, a vrlo verovatno ni poslednji put, da se u svojoj profesionalnoj karijeri suočava sa greškom.

Donaldson was right… It's "out" pic.twitter.com/UtBzMMzABN

