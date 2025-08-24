Mladi vaterpolisti Srbije osvojili srebro na EP u Rumuniji

Vaterpolisti Srbije do 18 godina osvojili su srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u rumunskoj Oradei, pošto su večeras u finalu poraženi od Crne Gore sa 9:13 (2:3, 2:4, 2:5, 3:1).

Najbolji učinak u reprezentaciji Srbije imao je Luiđi Canepa sa šest golova.

U selekciji Crne Gore bolji od ostalih su bili Danilo Stupar, Strahinja Gojković i Miljan Bošković sa po tri gola.

Ranije danas bronzanu medalju osvojila je selekcija Grčke, koja je bila bolja od Italije sa 12:11.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com