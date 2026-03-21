Mladost sa igračem manje do boda protiv Partizana

Fudbaleri Mladosti i Partizana odigrali su danas u Lučanima nerešeno 1:1, u utakmici 28. kola Super lige Srbije.

Partizan je posle ovog remija pao na treće mesto na tabeli domaćeg šampionata. Crno-beli imaju 57 bodova, odnosno bod manje od drugoplasirane Vojvodine, a 12 od lidera prvenstva Crvene zvezde.

Na drugoj strani, Mladost je na 14. poziciji sa 28 osvojenih bodova.

Mladost je povela u šestom minutu utakmice sjajnim golom Jovana Čirića i uspela je da sačuva vođstvo sve do finiša utakmice, bez obzira što je od 35. minuta igrala sa igračem manje jer je Mihailo Oreščanin dobio crveni karton.

Crno-beli su do izjednačenja i boda stigli u 89. minutu kada je Sebastian Polter savladao golmana domaćeg tima.

Fudbaleri Partizana će u narednom kolu Super lige Srbije dočekati Čukarički, dok će Mladost gostovati Radničkom 1923.

(Beta)

