Modrić: Bili smo emotivno i fizički ispražnjeni posle SP

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić rekao je danas da su, nakon uspeha na Svetskom prvenstvu, utakmice u Ligi nacija protiv Španije i Engleske došle prebrzo, ali je dodao da su „vatreni“ sada u mnogo boljoj situaciji.

„Nakon istorijskog uspeha za nas te utakmice su došle prebrzo. Bili smo ispražnjeni emotivno i fizički. To su glavni razlozi. To je normalno u fudbalu, dodje do malog pražnjenja i opuštanja. Medjutim, sada smo svi u boljoj formi. Istina, otišli su neki važni igrači, ali i njihove zamene su dosta dobre. I u prošlosti se uvek pokazalo da možemo naći nove igrače“, rekao je Modrić, prenosi Hina.

Modrić je, na poslednjoj konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg meča protiv Španije u Ligi nacija, rekao da ga raduje što će Maksimir biti pun i istakao da će biti samo dodatan motiv za hrvatske igrače.

„Igrati pred punim tribinama je veliki podstrek za nas. Pokazali smo na SP-u koliko nam znači njihova podrška, siguran sam da će i sutra biti od velike važnosti za nas“, rekao je Modrić.

Modrić se osvrnuo i na sutrašnjeg protivnika koji je trenutno prvi u grupi sa šest bodova.

„Sve su to veliki igrači, nema potrebe isticati imena. Najviše mi se svidja što im je novi selektor doneo novu energiju, igraju kompaktno i sada su prava ekipa. Jedna su od najboljih svetskih ekipa. Medjutim, mi igramo kod kuće, nema nikakvog straha. Moramo biti strpljivi. Sve naše dosadašnje utakmice izuzev ove u Elčeu bile su izjednačene. Daćemo maksimum i probati da dodjemo do pobede“, rekao je Modrić.

Kapiten Hrvatske je istakao i da niko u njegovom timu predstojeću utakmicu ne gledao kao priliku za revanš za ubedljiv poraz od 6:0.

„Ne razmišljamo o revanšu. Ovo je nova utakmica, a nakon dugog vremena igramo pred rasprodatim stadionom. Moramo biti mudri, ne srljati, moramo biti strpljivi. Sigurno će nas publika nositi. Nadam se da ćemo pobediti, ali jasno je da nas čeka teška utakmica. To je svima jasno“, kazao je Modrić.

Utakmica se igra sutra od 20.45.

