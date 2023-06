Modrić još ne želi da saopšti da li će i dalje igrati za reprezentaciju Hrvatske

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić nije želeo da saopšti da li će nastaviti da igra za državni tim. Hrvatska je sinoć u finalu Lige nacija posle jedanaesteraca u Roterdamu izgubila od Holandije sa 4:5, nakon što posle regularnog dela i produžetaka nije bilo golova. „Imam jasnu odluku, ali je neću saopštiti danas“, rekao je Modrić izlazeći sa stadiona u Roterdamu, prenela je Hina. Modrić, koji će za tri meseca napuniti 38 godina, razočaran je napustio stadion. „Što se tiče Luke, on će sam doneti svoju odluku, to je najpoštenije. Treba mu dati vremena da se odmori da se sve slegne. U ovom trenutku nije lako donositi odluke. Volio bih da ostane, svi bismo voleli da ostane“, rekao je selektor Hrvatske Zlatko Dalić. Španska Marka spekuliše da Modrić više neće igrati za Hrvatsku nego samo za Real Madrid. „Njegovo lice nakon utakmice i to što čuva trenutak za saopštavanje odluke, upućuje da je u Roterdamu možda zaključio igranje za reprezentaciju Hrvatske nakon 17 godina“, navela je Marka. Modrić je za Hrvatsku odigrao 166 utakmica i postigao 24 golova. Trofej sa reprezentacijom je jedino što mu nedostaje u karijeri, nakon što je osvojio drugo mesto na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i treće mesto na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

(Beta)

