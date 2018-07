Modrić: Mislim da će Ronaldo ostati u Realu

Fudbaler Real Madrida Luka Modrić rekao je da misli da će Kristijano Ronaldo ostati u tom klubu.

Svetski mediji preneli su prošle nedelje da je Ronaldo pristao da predje u Juventus i da je ostalo da se dva kluba dogovore o ceni transfera, ali Modrić misli da će najbolji strelac u istoriji Reala na kraju ostati na „Santjago Bernabeu“.

„Videćemo šta će se dogoditi. Mislim da on neće otići, a ja bih želeo da ostane pošto je najbolji igrač sveta. On nam mnogo znači i nadam se da će ostati“, rekao je Mordić za AS.

Modrić je sa Ronaldom u Realu izmedju ostalog osvojio četiri titule u Ligi šampiona.

„Mislim da će ostati, ali to je moje mišljenje. Bilo bi dobro da ostane, pošto ne mogu da ga zamislim u nekom drugom evropskom klubu“, naveo je Modrić.

Modrić je juče kao kapiten predvodio Hrvatsku do polufinala Svetskog prvenstva, posle pobede protiv Rusije na penale.

Hrvatska će u sredu od 20 časova u polufinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Engleske.

(Beta)