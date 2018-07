Modrić: Plasman u finale SP je najveći trenutak hrvatskog sporta

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Morić rekao je danas da je plasman ekipe u finale Svetskog prvenstva najveći trenutak hrvatskog sporta.

„Bez obzira šta se dogodi, ovo finale je sigurno najveći trenutak hrvatskog sporta. Ali, mi želimo da napravimo još jedan korak. Puni smo vere, puni samopouzdanja, puni karaktera i svega što jedna ekipa treba da ima za uspeh. Biće velika borba u finalu i želimo da pobedimo, kao što i oni žele. Daćemo sve od sebe, pa šta dragi Bog da“, rekao je Modrić, prenela je Hina.

Hrvatska se sinoć plasirala u finale Mundijala u Rusiji, pošto je u polufinalu u Moskvi posle produžetaka pobedila Englesku sa 2:1.

Hrvatska je u osmini finala i četvrtfinalu posle penala pobedila Dansku, odnosno Rusiju, a protiv Engleske je to izbegla.

„Nije loše….u stvari, katastrofa, ha-ha. Šta da kažem, neverovatno šta ova ekipa radi, kako igra, kako se bori, kako ne odustaje. Napokon su nam se poklopile stvari koje nas nisu pratile na prethodnim turnirima. Medjutim, nije ovo slučajno. Radili smo mnogo godina za ovo, a sada nam se vraća,“ naveo je Modrić.

Hrvatska će u nedelju od 17 časova u finalu igrati protiv Francuske. Francuska je pre 20 godina pobedila Hrvatsku u polufinalu, a Modrić je rekao da njegovu ekipu čeka najteži protivnik na turniru.

„Francuska je najteža ekipa koja nas čeka na ovom Svetskom prvenstvu. Zasluženo su u finalu. Velika su ekipa. Imaju generaciju koja im se poklopila, fenomenalni igrači, talenti. Drugi put uzastopno su u finalu, posle finala EP 2016, i to dovoljno govori o njihovoj snazi. Ostavićemo srce na terenu, baš kao što smo ostavili i u prethodnim utakmicama. Videćemo da li će to biti dovoljno za osvajanje titule“, dodao je on.

Modrić je rekao da se seća te polufinalne utakmice pre 20 godina, da misli da je Hrvatska tada zaslužila da igra u finalu, ali da njegova ekipa sada ima šansu da to ispravi.

On je rekao i da je milion puta maštao da podigne pehar.

„Nadam se da to može da se ostvari. A jesmo li svesni – verovatno još i nismo. Toliko smo iscrpljeni da nismo mogli da slavimo pobedu. Više smo slavili posle četvrtfinala i pobede nad Rusima“, dodao je fudbaler Real Madrida.

On je rekao da umor neće biti presudan faktor u finalu.

„Mnogi su govorili da smo umorni, ali pokazali smo da to nije istina. Fenomenalno smo spremni i nije nam problem da igramo ni tri produžetka“, rekao je Modrić.

(Beta)