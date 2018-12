Modrić: Zidan mi je rekao da ću osvojiti Zlatnu loptu

PARIZ – Kapiten hrvatske reprezentacije Luka Modrić otkrio je da je njegov bivši trener u Real Madridu Zinedin Zidan predvideo da će jednog dana osvojiti Zlatnu loptu „Frans fudbala“.

Modrić je sinoć, na svečanosti u Parizu, proglašen za najboljeg fudbalera sveta u godini ubedljivim brojem glasova (753), ispred Portugalca Kristijana Ronalda (476) i Francuza Antoana Grizmana (414).

„Jednu stvar nikada neću zaboraviti. Kada je Zidan postao trener Reala 2016. godine pozvao me u kancelariju i rekao mi je jedan dan nakon treninga kakvog me vidi kao igrača i šta očekuje od mene. Da sam mu važan deo tima i da me vidi kao nekog ko može da osvoji Zlatnu loptu“, rekao je Modrić za „Frans fudbal“.

Modrić je priznao da su mu Zidanove reči podigle samopouzdanje.

„Jako punop sam mu se divio i poštovao ga, a on me je gledao kao nekog sličnog sebi, tihog i malo povučenog. Tražio je od mene da se više oslobodim na terenu, da budem ključan deo ekipe. Pomogao mi je da napredujem, iako u početku nisam verovao u takve reči“, dodao je on.

Modrić je u 2018. sa Realom, odnosno Zidanom na klupi, odbranio trofej Lige šampiona, a onda je stigao do finala Mundijala u Rusiji sa selekcijom Hrvatske.

Krajem godine kompletirao je sva individualna priznanja, pošto je proglašen za igrača godine u izboru UEFA, FIFA, a bio je i MVP Mundijala u Rusiji.

(Tanjug)