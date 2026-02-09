MOK: Lindzi Von je odlučila da povređena učestvuje na ZOI, pa se ponovo povredila

Sportski direktor Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Pjer Dukre rekao je danas da je američka skijašica Lindzi Von zajedno sa svojim timom odlučila da se i pored teške povrede takmiči na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, gde je pala i ponovo se povredila.

„Mislim da je jasno da u spustu dajemo sportistima prilike da treniraju kako bismo bili sigurni da su u stanju da se spuste niz padinu onako kako bi trebalo da bude za sve sportiste. To se dogodilo, ona je mogla da trenira i donela je odluku, sa odličnim timom koji ima, da učestvuje, tako da, sa te tačke gledišta, ne mislim da bi trebalo da kažemo da li je trebalo da učestvuje“, rekao je Dukre.

„Ta odluka je zaista bila njena i na njenom timu. Ona je donela odluku i nažalost to je dovelo do povrede“, dodao je on.

Von je u nedelju pala u 13. sekundi spusta i slomila levu nogu. Lekari su joj 15 minuta ukazivali pomoć na stazi, a zatim je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevizu, gde je podvrgnuta operaciji.

Američka 41-godišnja skijašica odlučila je da učestvuje na Igrama devet dana pošto je pokidala ligamente levog kolena u trci spusta Svetskog kupa u Kran Montani. Takva povreda sportistu od takmičenja odvoji više meseci.

Po dolasku u Kortinu, rekla je da se konsultovala sa lekarima, fizioterapeutima i trenerima pre nego što je odlučila da učestvuje.

Ona je u Kortini uspešno završila dva treninga noseći protezu na kolenu, a njen trener Aksel Lund Svindal rekao je da je u dovoljno dobroj poziciji da se bori za medaju.

Predsednik Međunarodne skijaške i snoubord federacije (FIS) Johan Elijaš takođe je rekao da je samo Von mogla da odluči da li će nastupiti.

„U njenom slučaju, ona sigurno bolje od ostalih zna stanje njenih povreda. Ako pogledate sportiste, juče je svako od njih imao neku lakšu povredu. Takođe je važno da ljudi shvate da je nezgoda koju je juče imala, bila izuzetno nesrećna. To je jedna u 1.000“, naveo je Elijaš u Bormiju.

„Previše se približila kapiji, zaglavila se u vazduhu i počela da rotira. Niko ne može da se oporavi od toga, osim ako ne uradi okret od 360 stepeni. To je nešto što je deo skijaških trka. To je opasan sport“, dodao je.

(Beta)

