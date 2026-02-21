MOK neće preduzeti mere protiv Infantina u vezi sa učešćem Fife na sastanku Odbora za mir

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) neće preduzeti nikakve mere protiv svog člana predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đanija Infantina zbog mogućeg kršenja pravila političke neutralnosti u vezi učešća svetske kuće fudbala na sastanku Odbora za mir koji je osnovao američki predsednik Donald Tramp.

MOK je danas saopštio da je pitanje zatvoreno i da je razvojni rad Fifa u Gazi „u potpunosti u skladu sa ulogom međunarodne sportske federacije“.

Tramp je u četvrtak u Vašingtonu bio domaćin događaja na kojem je Infantino, u ime Fifa, potpisao partnerski sporazum koji bi mogao da podrazumeva ulaganje do 75 miliona dolara fudbalskih sredstava u Gazu.

Predsednica MOK Kirsti Koventri je dan kasnije upitana za to i rekla je da će organizacija proveriti da li se radi o kršenju neutralnosti, pošto su svi članovi obavezni olimpijskom zakletvom da uvek deluju nezavisno od političkih interesa.

Koventri i Infantino su među 107 članova MOK, u čijem sastavu su sportski lideri, bivši olimpijci, članovi azijskih i evropskih kraljevskih porodica, bivši politički lideri i diplomate i ljudi iz poslovnog sveta i kulture.

Uoči Svetskog prvenstva ovog leta, Infantino je Fifa snažno približio vladi SAD, uključujući prisustvo Trampovoj inauguraciji prošle godine i više poseta Beloj kući.

Takođe, Fifa je na žrebu za Mundijal prošlog decembra dodelila Trampu svoju novoosnovanu Nagradu za mir.

SAD će zajedno sa Kanadom i Meksikom biti domaćin turnira od 104 utakmice, od 11. juna do 19. jula.

(Beta)

