MOK nije dozvolio Ukrajincu da nosi kacigu sa slikama ubijenih sportista

Ukrajinskom takmičaru u skeletonu Vladislavu Geraskeviču biće dozvoljeno da nosi crni flor na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, ali ne i kacigu koju je želeo sa imenima sportista koji su poginuli u ratu sa Rusijom.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) danas je takvu odluku nazvao kompromisom.

Geraskevič je rekao da ga je MOK u ponedeljak uveče obavestio da ne može da nosi kacigu na kojoj se nalaze slike nekoliko ukrajinskih sportista koji su poginuli od 2022. godine, jer su olimpijski zvaničnici odlučili da ona krši pravilo o zabrani političkih izjava na Igrama.

MOK je, takođe, istakao da u prošlosti nije dozvoljavao ni nošenje crnog flora, ali da je spreman da napravi izuzetak u slučaju Geraskeviča.

(Beta)

