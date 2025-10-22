MOK preporučuje da se u Indoneziji ne organizuju međunarodna takmičenja zbog zabrane Izraela na SP

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) saopštio je danas da će preporučiti da se u Indoneziji ne održavaju međunarodna takmičenja, nakon što je ta zemlja zabranila izraelskim gimnastičarima da učestvuju na Svetskom prvenstvu u Džakarti.

MOK je naveo i da prekida sve razgovore sa Indonezijom o domaćinstvu budućih Olimpijskih igara, Olimpijskih igara za mlade i konferencija sve dok Vlada ne bude dala adekvatne garancije da će svim učesnicima biti odobren pristup, bez obzira na nacionalnost.

Ukoliko se te garancije ne daju, MOK će preporučiti međunarodnim federacijama da ne organizuju takmičenja i događaje u Indoneziji, ističe se u saopštenju.

Vlada Indonezije saopštila je početkom meseca da neće izdati vize izraelskim sportistima za učešće na Svetskom prvenstvu koje je počelo 19. oktobra u Džakarti.

„Ovakvi postupci lišavaju sportiste njihovih prava da se mirno takmiče i sprečavaju olimpijski pokret da pokaže moć sporta“, navodi se u saopštenju Izvršnog odbora MOK.

Indonezija je najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svetu i dugo podržava Palestince. Planirano učešće Izraela izazvalo je žestoko protivljenje u Indoneziji.

MOK je naveo da svi „podobni sportisti, ekipe i sportski zvaničnici moraju biti u mogućnosti da učestvuju u međunarodnim sportskim takmičenjima bez ikakvog oblika diskriminacije domaćina“.

Ta organizacija dodala je da osnovni principi koji upravljaju olimpijskim pokretom uključuju „nediskriminaciu, autonomiju i političku neutralnost“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com