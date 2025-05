Monako protiv Fenerbahčea u finalu fajnal-fora Evrolige

Košarkaši Monaka plasirali su se večeras u finale fajnal-fora Evrolige, pošto su u Abu Dabiju pobedili Olimpijakos 78:68 (17:17, 18:15, 22:19, 21:17).

Monako su do pobede predvodili Alfa Dijalo sa 22 i Majka Džejmsa sa 17 poena, a pratili su ga Džeron Blosomgejm sa 12 i Mam Žaite sa 11 poena.

Kod Olimpijakosa bolji od ostalih bio je Evan Furnije sa 31 poenom.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena na pauzu se otišlo prednošću Monaka 35:32. Najbolji kod Monaka u prvom delu bio je Majk Džejms sa 13 poena, a kod Olimpijakosa se izdvojio Evan Furnije sa devet poena.

Posle četiri minuta igre u trećoj deonici Monako je stigao do plus sedam (45:38), a posle trojke Elija Ekoba i do dvocifrene prednosti (50:40).

U poslednja dva minuta treće deonice Olimpijakos je uspeo da smanji prednost Monaka, i u četvrtu četvrtinu se ušlo sa šest poena prednosti za Monako (57:51).

Monako je serijom 7:0 na startu poslednje deonice ponovo stigao do maksimalnih plus 13 (64:51), i do kraja meča uspeo da iskontroliše meč i izbori plasman u finale.

Monako će u finalu, koje se igra u nedelju od 19 časova, igrati protiv Fenerbahčea, koji je ranije danas pobedio aktuelnog prvaka Evrope Panatinaikos.

U svom drugom učešću na fajnal-foru, Monako je večeras izborio plasman u prvo finale u istoriji kluba.

(Beta)

