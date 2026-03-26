Moneke najkorisniji igrač 33. kola Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 33. kola Evrolige.

Zvezda je sinoć u Vitoriji posle produžetka pobedila Baskoniju 108:100, a Moneke je predvodio crveno-bele sa 22 poena, osam skokova, dve asistencije, dve ukradene lopte i blokadom, uz indeks od 32 poena.

To je najveći broj indeksnih poena među igračima iz pobedničkih ekipa u 33. kolu.

Moneke je drugi put proglašen za najkorisnijeg igrača kola ove sezone, a peti put u karijeri, navodi se na sajtu Evrolige.

Najveći broj indeksnih poena u 33. kolu imao je košarkaš Baskonije Trent Forest – 36. On je postigao 31 poen, od kojih svih 15 sa linije za slobodna bacanja.

Najbolji strelci u 33. kolu su Forest i igrač Monaka Eli Okobo sa po 31 poenom, a najviše skokova – po 10, imali su košarkaš Real Madrida Mario Hezonja i Oskar da Silva iz Bajerna.

Košarkaš Zvezde Kodi Miler-Mekintajer imao je najviše asistencija – 13, a najviše ukradenih lopti – pet, imao je Šakil Harison iz Asvela.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com