Monpelje odbacio optužbe svoje bivše fudbalerke za rasizam

Fudbalski klub Monpelje odbacio je danas optužbe za rasizam australijske fudbalerke Meri Fauler, koja je rekla da su joj saigračice poklonile banane kao oproštajni poklon kada je 2022. godine odlazila iz kluba.

Monpelje je saopštio da je sa zaprepašćenjem otkrio niz optužbi koje je Fauler iznela u memoarima „Cvetanje“ (Bloom) i da nema dokaza koji bi potkrepili njene tvrdnje.

„Neki od njih su posebno ozbiljni, a prečica koja iz njih proizilazi, prikazivanje kluba kao rasističkog entiteta je neprihvatljiva“, navodi se u saopštenju.

Fauler je imala 17 godina kada je 2020. prešla u Monpelje, gde je igrala dve i po godine pre nego što je prešla u Mančester siti.

Ona je u svojoj knjizi navela da je zajedno sa saigračicom Ešli Verden izostavljena iz ceremonije za igračice koje su napuštale klub, kojima je poklonjeno cveće posle poslednje utakmice u sezoni na domaćem terenu.

„Posle toga, kada smo ušle u svlačionicu, neke naše saigračice pitale su zbog čega nismo dobile cveće. Slegle smo ramenima u neznanju, baš kao i one. Nekoliko devojaka se smejalo tome i onda je jedna od njih prišla, dala je meni i mojoj prijateljici banane, rekavši: ‘Evo, uzmite ovo’. To je bio šlag na torti“, navela je Fauler, prema odlomcima iz knjige, preneli su australijski mediji.

„Otkako smo napustile Monpelje, prijateljica i ja smo u više navrata razgovarale o tome. To što nismo dobile cveće je jedna stvar, ali kao dve od samo šest crnkinja u ekipi, to što smo dobile banane nije nešto čemu sam se mogla smejati i što sam mogla da zaboravim“, navela je 22-godišnja reprezentativka Australije.

Monpelje, koji je saopštio da bi mogao da pokrene pravni postupak, naveo je svoju verziju događaja.

„Sa čisto činjeničnog stanovišta, istina ne ostavlja prostora za tumačenje. Ženski tim je 1. juna 2022. godine igrao poslednju utakmicu kao domaćin protiv Bordoa. Na kraju meča, kao što je običaj iz prethodnih sezona, dve igračice čiji su ugovori isticali i napuštale su klub, dobile su bukete. To nije bio slučaj sa Meri Fauler i njenom pomenutom prijateljicom jer su imale ugovore do 30. juna 2023.“, navodi se u saopštenju.

„Zbog toga bi bilo prilično neprimereno da im klub uruči oproštajni poklon“, dodaje se u saopštenju.

U vezi navodnih događaja u svlačionici, klub je naveo da je razgovarao sa onima koji su prisustvovali i zaključio da nema dokaza koji potvrđuju tvrdnje Fauler.

„Da su incidenti ove prirode bili prijavljeni i dokazani, klub bi preduzeo sve neophodne mere čim bi mu bila skrenuta pažnja na to. Rasizam je ozbiljno pitanje koje se ne sme zloupotrebljavati. Klub želi da ponovi svoju svakodnevnu posvećenost borbi protiv svih oblika diskriminacije“, piše u saopštenju.

(Beta)

