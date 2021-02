Morbidno: Poznati novinar poželeo Đokoviću da dobije koronu

Mržnja dela javnosti prema Novaku Đokoviću, najboljem teniseru sveta, iz dana u dan probija nove granice.

Novi nivo ludila prezentovao je irski novinar Evan Mekena, komentarom nakon objave vesti o haosu u Australiji tokom ATP kupa i uoči Australijan opena, a sve zbog opasnosti od zaražavanja virusom korona.

Please tell me Djokovic is amongst them. We all need this!

— Ewan MacKenna (@EwanMacKenna) February 3, 2021