Morinjo: Na svakom stadionu gde Vinisijus igra, uvek se nešto desi

Trener fudbalera Benfike Žoze Morinjo izjavio je da je igrač Real Madrida Vinisijus Žunior gol protiv njegove ekipe u utakmici Lige šampiona trebalo da proslavi na dostojanstven način i dodao da je čudno da se incidenti dešavaju na svakom stadionu gde Brazilac igra.

Fudbaleri Benfike izgubili su sinoć od Real Madrida na svom terenu sa 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona, a jedini gol postigao je upravo Vinisijus Žunior u 50. minutu.

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

„To je trebalo da bude najbolji momenat utakmice, postigao je neverovatan gol. Kada postignete takav gol, slavite na dostojanstven način. Rekao sam mu: ‘Kada postigneš takav gol, samo proslavi i vrati se nazad'“, rekao je Morinjo posle utakmice za Amazon Prajm i dodao da smatra da je Brazilac provocirao navijače.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.

„Kada se raspravljao o rasizmu, rekao sam mu da je najveća ličnost u istoriji ovog kluba (Euzebio) bio crnac. Ovaj klub je sve, samo nije rasistički. Nešto nije u redu jer se to dešava na skoro svakom stadionu. Na svakom stadionu gde Vinisijus igra, nešto se desilo. Uvek“, rakao je Morinjo.

On je naveo i da je razgovarao i sa Vinisijus i sa Prestijanijem i da su mu oni rekli različite stvari u vezi sa incidentom. „Ali ne verujem ni u jedno ni u drugo“, istakao je on.

Trener Benfike je isključen u 85. minutu zbog prigovora, pošto je tražio od sudije da Vinisijusu pokaže drugi žuti karton zbog prekršaja.

Revanš utakmica između Reala i Benfike na programu je naredne srede na stadionu „Santjago Bernabeu“.

(Beta)

