Morinjo postigao dogovor sa Benfikom o dvogodišnjem ugovoru

Portugalski fudbalski trener Žoze Morinjo postigao je dogovor sa Benfikom o dvogodišnjem ugovoru, preneli su danas britanski mediji.

Morinjo je prošlog meseca dobio otkaz u Fenerbahčeu posle nešto više od godinu dana, ali je ubrzo pronašao novi angažman jer je postigao dogovor sa Benfikom, preneo je Skaj.

Morinjo je radio u tom klubu od septembra do decembra 2000. godine i predvodio je ekipu u samo 10 utakmica, a proslavio se u Portu od 2002. do 2004. godine, gde je osvojio šest trofeja, među kojima i Ligu šampiona.

Od tada je trenirao Čelsi, Inter, Real Madrid, Mančester junajted, Totenhem, Romu i Fenerbahče.

Osvojio je tri titule u Premijer ligi, FA kup, tri Liga kupa i Komjunuti Šild sa Čelsijem, kao i dve titule u Seriji A, Ligu šampiona, Kup i Super kup Italije sa Interom.

Sa Realom je osvojio titulu, Kup kralja i Super kup Španije, Ligu Evropa, Liga kup i Komjuniti Šild sa Junajtedom i Ligu konferencija sa Romom.

On će na klupi Benfike zameniti Bruna Laža, koji je otpušten posle poraza od Karabaga u Ligi šampiona u utorak, 2:3.

(Beta)

