Motiejunas novi košarkaš Crvene zvezde

Litvanski košarkaš Donatas Motiejunas novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub.

Litvanski centar doputovaće u petak u Beograd, a nakon lekarskih pregleda ugovor sa igračem biće aktiviran, navodi se u saopštenju na sajtu Zvezde.

Zvezda nije navela nikakve detalje ugovora za centra visokog 214 centimetra.

On je karijeru počeo u Žalgirisu, nastavio u Benetonu, a od 2011. godine punih osam sezona nastupao je u NBA ligi za Hjuston, Nju Orlians, San Antonio.

Od 2021. godine član je Monaka sa kojim je osvojio dve titule prvaka Francuske, Kup i igrao finale Evrolige.

„Našem timu donosi veliko iskustvo, kvalitet i pomoć u trenucima kada je naš tim desetkovan brojnim povredama, uključujući i visoke igrače“, navodi se u saopštenju Zvezde.

(Beta)

