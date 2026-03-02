Moto trka SuperEnduro prvi put u Beogradu

Moto trka SuperEnduro, takmičenje u sklopu Svetskog šampionata, prvi put je održana u Beogradu.
SuperEnduro su ekstremne trke koje se održavaju u arenama, gde vozači na posebno dizajniranim stazama savladavaju veštačke prepreke kao što su kamenje, balvani, gume i stene.
Pobednik trke u Prestiž klasi Britanac Bili Bolt rekao je da nije zadovoljan startom, ali da uvek treba izvući nešto pozitivno iz svake situacije.
„Start je bio grozan, ali uživao sam u borbi sa momcima, videlo se da sam brži. U dobroj sam poziciji u šampionatu, pa mogu da budem strpljiv i čekam trke, mogu da se opustim. Dobro je što se borim sa drugim momcima, naporno rade da bi me sustigli. Mogu da učim od njih i da saznam nešto o drugim vozačima, njihovu snagu“, rekao je on.
U Areni su bile dopremljene tone zemlje, kamena, balvana i specijalnih prepreka, kako bi staza bila po merilima svetskih standarda.
„Na startu volim da pustim protivnike jer često postoji mogućnost sudara u prvih nekoliko krivina, što bih da izbegnem. To sam naučio iz iskustva i prošlogodišnje trke u Budimpešti. Uvek možete načiti nešto iz svake trke“, naveo je Bolt.
Atmosferu dostojnu svetskog spektakla je podigao i instalirani svetlosni sistem i scenska rasveta koja je omogućila dinamične efekte
Strmi usponi, tehničke sekcije, ritmičke prepreke i spektakularni skokovi obležili su dinamičnu i neizvesnu borbu tokom takmičenja.
Drugo mesto u Prestiž klasi zauzeo je Britanac Mič Brajtmor, a treći je bio Šveđanin Edi Karlson.
Trka u Beogradskoj areni održala se u sklopu petog kola SuperEnduro Svetskog prvenstva.
