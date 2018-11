„Možda će sve biti gotovo za Đokovića naredne sezone, stižu mlađi“

View this post on Instagram

Toni Nadal • Uno de los miembros fundadores de la GPTCA • Tío de Rafa Nadal y Entrenador del tenista español por más de 17 años • Considerado su mentor y principal motivador emocional• Con 10 títulos de Grand Slam, 46 títulos individuales de carrera ATP, medalla de Oro Olímpico (Beijing 2008). . #gptca #tennis #tenniscoach #tenis #entrenador #toninadal