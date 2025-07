„Mrzeli smo te zbog Srbije!“ – novinarka „Njujork Tajmsa“ o Novaku Đokoviću

Novinarka „Njujork Tajmsa“ Keli Korigan potpisala je tekst u kom se javno izvinila najboljem srpskom teniseru Novaku Đokoviću za sve loše i sarkastično što je pisala o njemu.

– Nikada nismo dali Novaku Đokoviću zasluženo priznanje – napisala je novinarka „Njujork Tajmsa“ Keli Korigan kao omaž Novaku Đokoviću koji je ove godine eliminisan u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera.

We never gave Novak Djokovic his due, Kelly Corrigan writes. “Maybe now that he’s 38 and is fighting for every point against the next generation of talented players who will topple him soon and for good, he’s finally relatable.” https://t.co/zZcirEa92d

