Muhova prva polufinalistkinja mastersa u Majamiju

Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se večeras u polufinale mastersa u Majamiju, pošto je pobedila devetu igračicu sveta Viktoriju Mboko sa 7:5, 7:6 (5).

Muhova, 14. igračica na WTA listi, pobedila je kanadsku teniserku za sat i 47 minuta.

Jedini brejk na meču viđen je u 11. gemu prvog seta, kada je Muhova, finalistkinja Rolan Garosa iz 2023. godine, oduzela servis rivalki.

Čehinja je u sledećem gemu na svoj servis iskoristila treću set loptu i povela sa 1:0 u setovima.

Mboko je u drugom setu, pri rezultatu 5:4, imala set loptu na servis protivnice, ali nije uspela da je realizuje.

Set je zatim otišao u taj-brejk u kojem je Muhova slavila sa 7:5.

Muhova u polufinalu čeka pobednicu meča između četvrte igračice sveta Amerikanke Koko Gof i Švajcarkinje Belinde Benčić (12. na WTA listi).

U preostala dva četvrtfinala sastaju se prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka i domaća igračica Hejli Baptist (45. igračica sveta), kao i druga igračica na WTA listi Kazahstanka Elena Ribakina i još jedna domaća igračica Džesika Pegula (peta teniserka sveta).

(Beta)

