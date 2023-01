„Mundo deportivo“: Al Hilal nudi 900 miliona evra Mesiju za trogodišnji ugovor

BARSELONA – Fudbaler Pari Sen Žermena, argentinski reprezentativac Lionel Mesi, dobio je ponudu da nastavi igračku karijeru u klubu Al Hilalu iz Saudijske Arabije, za 900 miliona evra za tri godine, tvrdi španski list „Mundo deportivo“.

Mesi (36) ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do kraja sezone, a navodno je postigao usmeni dogovor sa čelnicima šampiona Francuske o produženju saradnje za još dve godine.

„Mundo deportivo“ tvrdi da su predstavnici Al Hilala kontaktirali oca argentinskog fudbalera Horhea Mesija. Rukovodstvo saudijskog kluba je navodno ponudilo Mesiju ugovor na tri godine i platu 300 miliona evra po sezoni.

„Mesi bi na taj način imao veću zaradu od Kristijana Ronalda, koji je nedavno potpisao ugovor sa Al Nasrom do juna 2025. godine. Ronaldo i Mesi bi dobili novu priliku da igraju jedan protiv drugoga pošto su to radili u španskoj ligi od 2009. do 2018. godine. Rukovodstvo Fudbalskog saveza Saudijske Arabije želi da skrene pažnju na ligu ove zemlje i da promoviše kandidaturu za organizaciju SP 2030. godine“, navodi španski list.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.