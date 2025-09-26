Murinen potpisao trogodišnji ugovor sa Partizanom

Finski košarkaš Mika Murinen potpisao je trogodišnji ugovor sa Partizanom, saopštio je danas predsednik crno-belih Ostoja Mijailović.

„Imam jednu važnu vest koja se odigrala pre 15, 20 minuta. Murinen je potpisao za Partizan ugovor na naredne tri sezone. To je velika vest za naš klub. Jedan od mladih najvećih svetskih košarkaša nastupaće za naš tim naredne sezone. Čestitam mu na ugovoru“, rekao je Mijailović na konferenciji za novinare.

Murinen je bio jedan od najzapaženijih igrača reprezentacije Finske na Evropskom prvenstvu ovog leta, na kome je njegova ekipa zauzela četvrto mesto.

