Portugalski fudbalski stručnjak Žoze Murinjo nije više trener Fenerbahčea, saopštio je danas turski klub.

„Šef stručnog štaba našeg prvog tima Žoze Murinjo, koji je obavljao svoje dužnosti počev od sezone 2024/2025, rastao se sa nama. Zahvaljujemo mu se na njegovom trudu za naš tim do danas i želimo mu uspeh u daljoj karijeri“, piše u objavi Fenerbahčea na društvenoj mreži X, u kojoj se ne navodi ko će zameniti Murinja.

Murinjov odlazak sa funkcije trenera kluba iz Istanbula dolazi nakon što je Fenerbahče izgubio u dvomeču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona od Benfike.

Portugalski stručnjak je u junu prošle godine postao trener Fenerbahčea, s kojim u prošloj sezoni nije uspeo da osvoji nijedan trofej.

Murinjo je pre dolaska u istanbulski klub bio trener i Real Madrida, Čelsija, Intera, Porta, Mančester junajteda, Totenhema i Rome.

Sa Portom i Interom je osvojio trofeje u Ligi šampiona, dok je kao trener Čelsija tri puta osvojio titulu u Premijer ligi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com