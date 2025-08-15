Musa neizvestan za Evropsko prvenstvo zbog operacije trbušnog zida

Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa podvrgnut je operaciji zbog povrede trbušnog zida i njegov nastup na predstojećem Evropskom prvenstvu je neizvestan.

„Ovim putem želimo da obavestimo javnost da je Džanan usled bolova u predelu abdomena pre dva dana hitno otputovao u Minhen, gde je ustanovljeno da je potreban operativni zahvat koji je uradila doktorka Ulrike Mušavek, najbolji svetski doktor iz predmetne oblasti. Prognoze doktora su dobre te je Džanan nakon jučerašnje operacije već sutra u Sarajevu. Trenutno se oporavlja u Minhenu“, piše u saopštenju Musinog tima koje je preneo Sport klub.

Musin tim je naveo i da je sve urađeno u koordinaciji sa lekarskim timom reprezentacije Bosne i Hercegovine i Košarkaškim klubom Dubai, za koji je bosanski bek potpisao ovog leta, kao i da je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata „ekspeditivno reagovao i pokazao ogroman profesionalizam“.

„Džanan je izrazio želju da se uradi sve što je u mogućnosti i da se shodno oporavku ostavi i prostor za eventualni nastup na predstojećem Evropskom prvenstvu, shodno ogromnoj želji da bude sa timom na Kipru. U ovoj situaciji nastup je svakako neizvestan“, dodaje se u saopštenju.

Musa je nekadašnji najkorisniji igrač (MVP) španske lige, a u sezoni 2022/23 je bio i član idealne petorke Evrolige. Pre dolaska u Dubai je proveo tri sezone igrajući za Real Madrid.

Evropsko prvenstvo će se održati od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, a reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati u Grupi C u Limasolu sa selekcijama Španije, Grčke, Italije, Gruzije i Kipra.

(Beta)

