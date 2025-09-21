Muška basket reprezentacija Srbije uzrasta do 23 godine osvojila srebro na SP u Kini

Muška reprezentacija Srbije u basketu 3×3 uzrasta do 23 godine osvojila je danas srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u kineskom Šengunu, pošto je u finalu izgubila od Litvanije 14:19.

U ekipi Srbije Vuk Vukićević postigao je šest poena, Marko Đorđević pet, Lazar Kovačević ubacio je dva poena, a Miloš Cvrkota jedan poen.

To je drugo srebro za Srbiju u toj uzrasnoj kategoriji 3×3, a Vukićević je izabran u najbolju trojku turnira, zajedno sa Litvancem Jokasom Rocisom i Čehom Vojtehom Hajičem.

Bronzu je osvojila Češka, pobedom protiv Hrvatske 17:15.

U ženskoj konkurenciji zlato je osvojila Holandija, pobedom protiv Francuske 17:13, a bronzanu medalju osvojila je Španija, pobedom protiv Japana 18:12.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com