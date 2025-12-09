Muškarac u Engleskoj optužen za uvrede na rasnoj osnovi fudbalera Bornmuta Semenja

Kako je danas preneo Skaj, Mark Mogan iz Liverpula optužen je za kršenje javnog reda i mira na rasnoj osnovi, tokom utakmice odigrane ne Enfildu 15. avgusta.
On je pušten uz kauciju i sledeći put će se pojaviti pred sudom 22. decembra.
Semenjo je prijavio da ga je gledalac vređao na rasnoj osnovi tokom prve utakmice u novoj sezoni Premijer lige, posle čega je sudija Entoni Tejlor zaustavio meč u 29. minutu, a 47-godišnji muškarac izbačen sa stadiona.
Treneri Liverpula Arne Slot i Bornmuta Andoni Iraola su razgovarali sa sudijom kada se incident dogodio, posle čega je utakmica zaustavljena.
Brojni fudbaleri, Premijer liga, komentatori, navijači, grupe koje se bore protiv svakog vrsta nasilja u fudbalu osudili su incident, a Semenjo je rekao da je takva reakcija na incident prikazala fudbal u najboljem svetlu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com