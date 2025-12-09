Muškarac u Engleskoj optužen za uvrede na rasnoj osnovi fudbalera Bornmuta Semenja

Jedan 47-godišnji muškarac iz Liverpula optužen je da je na rasnoj osnovi vređao fudbalera Bornmuta Antoana Semenja tokom premijerligaške utakmice protiv Liverpula.

Kako je danas preneo Skaj, Mark Mogan iz Liverpula optužen je za kršenje javnog reda i mira na rasnoj osnovi, tokom utakmice odigrane ne Enfildu 15. avgusta.

On je pušten uz kauciju i sledeći put će se pojaviti pred sudom 22. decembra.

Semenjo je prijavio da ga je gledalac vređao na rasnoj osnovi tokom prve utakmice u novoj sezoni Premijer lige, posle čega je sudija Entoni Tejlor zaustavio meč u 29. minutu, a 47-godišnji muškarac izbačen sa stadiona.

Treneri Liverpula Arne Slot i Bornmuta Andoni Iraola su razgovarali sa sudijom kada se incident dogodio, posle čega je utakmica zaustavljena.

Brojni fudbaleri, Premijer liga, komentatori, navijači, grupe koje se bore protiv svakog vrsta nasilja u fudbalu osudili su incident, a Semenjo je rekao da je takva reakcija na incident prikazala fudbal u najboljem svetlu.

(Beta)

