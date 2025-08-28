Muzeti i Rubljov u trećem kolu Ju Es opena

Deseti teniser sveta Italijan Lorenco Muzeti plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u drugom kolu pobedio 80. igrača sveta Belgijanca Davida Gofana posle tri seta, 6:4, 6:0, 6:2.

Meč je trajao dva sata i tri minuta.

Muzeti je osam puta uzeo servis belgijskom teniseru, dok je Gofan osvojio dva brejka.

Muzeti će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između 26. tenisera sveta Italijana Flavija Kobolija i 92. igrača sveta Amerikanca Džensona Bruksbija.

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio 113. igrača sveta Amerikanca Tristana Bojera posle četiri seta, 6:3, 6:3, 5:7, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 58 minuta.

Rubljov, 15. igrač sveta, uzeo je pet puta servis američkom teniseru, dok je Bojer osvojio tri brejka.

Ruski teniser zabeležio je 21 as, dok je Bojer osvojio sedam poena direktno iz servisa.

Rubljov će u trećem kolu igrati protiv 173. tenisera sveta Čaka Lama Kolmana Vonga iz Hong Konga, koji je pobedio 85. igrača sveta Australijanca Adama Voltona posle četiri seta, 7:6, 6:2, 4:6, 6:4.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com