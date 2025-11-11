Muzeti posle tri seta pobedio De Minora na završnom ATP turniru u Torinu

Italijanski teniser Lorenco Muzeti pobedio je večeras u Torinu australijskog igrača Aleksa de Minora sa 7:5, 3:6, 7:5, u meču drugog kola grupe „Džimi Konors“ na završnom ATP turniru.

Meč De Minora i Muzetija, sedmog i devetog igrača sveta, trajao je dva sata i 47 minuta.

Jedini brejk u prvom setu Muzeti je napravio u 11. gemu, a u narednom na svoj servis realizovao je prvu set loptu.

Ključni trenutak u drugom delu igre bio je brejk De Minora u osmom gemu. Australijanac je zatim na svoj servis iskoristio drugu set priliku za izjednačenje na 1:1.

Australijanac je dobro počeo odlučujući set i već na startu oduzeo servis rivalu. U 10. gemu De Minor je servirao za pobedu, kada je brejk priliku iskoristio Muzeti za izjednačenje na 5:5.

Italijan je zatim poveo sa 6:5, a u narednom gemu pravi još jedan brejk za prvi trijumf u Torinu.

U grupi „Džimi Konors“ vodi prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras sa maksimalnim učinkom posle dva meča. Drugi je Amerikanac Tejlor Fric (šesti igrač na ATP listi) sa pobedom i porazom, a isti učinak, uz slabiji set količnik ima i trećeplasirani Muzeti. De Minor je poslednji, četvrti, sa dva poraza.

Polufinalisti iz ove grupe biće poznati nakon mečeva poslednjeg, trećeg kola, u četvrtak. U trećem kolu se sastaju Alkaras i Muzeti, odnosno Fric i De Minor.

Sutra su na programu dva meča iz grupe „Bjern Borg“. Od 14.00 se sastaju Amerikanac Ben Šelton (peti na ATP listi) i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim (osmi igrač sveta), dok od 20.30 igraju drugi igrač sveta Italijan Janik Siner i treći na ATP listi Nemac Aleksander Zverev.

