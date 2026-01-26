Muzeti protivnik Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Amerikanca Tejlora Frica sa 6:2, 7:5, 6:4.

Muzeti će u četvrtfinalu Australijan opena igrati protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića koji je bez borbe prošao dalje, pošto se Čeh Jakub Menšik povukao sa turnira zbog povrede.

Peti teniser sveta se tako plasirao u svoje četvrto grend slem četvrtfinale, prvo u Melburnu.

On je u prvom setu napravio dva brejka, dok mu je za osvajanje naredna dva bio potreban po brejk.

„Mislim da je danas moj servis zaista dobro funkcionisao“, rekao je Muzeti koji je upisao 13 as servisa i osvojio 84 odsto poena na prvi servis.

„Kada sam završio prošlu sezonu, ciljevi su mi bili da dobro počnem ovu godinu jer nikada nisam preskočio prvu nedelju ovde. Plasman u finale Hongkonga, osvajanje dubla u Hongkongu i ovaj plasman u četvrfinale su za mene zaista san“, dodao je on.

Đoković i Muzeti su se do sada sastajali deset puta i devet puta je slavio srpski teniser.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com