Na Evropskom prvenstvu 2028. godine neće biti dinamičkog određivanja cena ulaznica

Organizatori Evropskog fudbalskog prvenstva 2028. godine saopštili su danas da neće koristiti dinamičko određivanje cene ulaznica, odnosno da cena neće zavisiti od potražnje.

Kontroverzna strategija prodaje ulaznica, u kojoj cene zavise od potražnje, korišćena je na Svetskom klupskom prvenstvu koje je ovog leta održano u SAD i znatno je varirala.

Dinamičko određivanje cena koristiće se i na Svetskom prvenstvu narednog leta u SAD, Kanadi i Meksiku, a cene karata kretaće se od 60 dolara za utakmice u grupnoj fazi do 6.730 dolara za finale.

Međutim, organizatori takmičenja u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Irskoj saopštili su da neće pratiti primer Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

„Neče biti dinamičkog određivanja cena. Mislim da je to veoma dobro uspostavljeno. Mislim da postoji nekoliko osnovnih principa. Jedan je da nema dinamičkog određivanja cena ulaznica, a drugi je da će oko polovine ulaznica biti iz kategorije tri i kategorije ‘Navijači na prvom mestu’, što je kategorija ispod“, rekao je izvršni direktor Fudbalskog saveza Engleske Mark Balingem.

Na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj ulaznice iz kategorije tri koštale su 60 evra, a navijačke karte 30 evra.

Strategija dinamičkog određivanja cena za polufinalnu utakmicu Svetskog klupskog prvenstva između Čelsija i Fluminensea u Nju Džersiju varirala je od 473,90 dolara do 13,40 dolara.

