Nadal: Federer, Đoković ili ja? Samo jedan će da bude najbolji

MADRID – Rodžer Federer, Novak Đoković ili ja? Na kraju će samo jedan da bude najbolji, ali biće to jako teško definisati jer svako ima svoje argumente, izjavio je španski teniser Rafael Nadal.

Nadal, koji trenutno ima 22 gren slema, jedan više od Đokovića i dva više od „penzionera“ Federera, priprema se za odbranu titule na Australijan openu.

„Na kraju, bitno je da smo Federer, Đoković i ja uradili mnogo više od onoga što smo sanjali. Ne volim da pričam o tim stvarima jer sam deo jednačine, ali po brojkama smo postigli stvari koje nikada nisu napravljene u sportu, tako da ćemo sigurno ući u istoriju tenisa“, rekao je Nadal za „Marku“.

Naravno da bih voleo da budem taj koji će završiti sa najvećim brojem gren slemova, ja sam takmičar, ali mi to nikada nije bila opsesija niti će biti, dodao je on.

„Možda je iluzija, ali opsesija nije. Mogu samo da budem zahvalan što sam tu tolike godine, ne samo kao teniser, već kao ljubitelj tenisa, jer sam uspeo da doživim mnoge stvari koje nisam mogao ni da sanjam“, dodao je on i rekao da je istina da je baš on najveći rival Federeru, ali i Đokoviću.

„Istina je da sam ja prvi Federerov rival. Onda, kada je Novak došao, Federer je i dalje bio bolji od mene, ali kasnije, dobijao sam više Rodžera, tako da sam se više susretao i sa Đokovićem. Više sam mu bio veliki rival nego Rodžer. Ovo vidim kao nešto pozitivno, mislim da niko od nas ne bi mogao da ovo pravi do 35. godine i više da nije bilo druge dvojice. Federer, Đoković i ja smo ovo doveli do krajnjih granica, da uvek želimo više“, zaključio je Nadal.

(Tanjug)

