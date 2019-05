Nadal ili Federer: Đoković konačno otkrio ko mu je najveći rival ikada

Najveće rivlastvo u tenisu u open eri je ono između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Od 2006. godine, Srbin i Španac sreli su se na terenu 54 puta, a Đoković je slavio u 28 mečeva.

Protiv Rodžera Federera, trenutno najbolji teniser sveta odigrao je 47 mečeva, a sa njim takođe ima pozitivan skor, 25 pobeda i 22 poraza.

Na pitanje novinara posle turnira u Rimu ko je njegov najveći rival, Đoković je potvrdio da je to Nadal.

– On je jedan od najvećih šampiona koje je tenis ikada imao. Njegova mentalna snaga, njegov pristup igri, prilagodljivost, njegova sposobnost da se uzdigne posle duže pauze, posle povreda, operacija, on je sve to prošao – izjavio je Đoković i dodao:

– On nastavlja da pokazuje svetu zbog čega je jedna od najvećih legendi u istoriji tenisa. Za njega imam najviše poštovanja. On je moj najveći rival ikada, to je sigurno. Protiv njega sam odigrao toliko mečeva i do danas imamo najduže rivalstvo u istoriji tenisa. Imamo preko 50 mečeva. Svaki put kada igramo jedan protiv drugog, ogromno je uzbuđenje. To je vrhunski izazov – iskren je Srbin.

Nadal je savladao Đokovića u tri seta u finalu Mastersa u Rimu, a posle meča imao je posebnu poruku za najboljeg tenisera sveta.