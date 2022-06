Nadal: Ništa nisam osvojio, izazov je igrati protiv Novaka

PARIZ – Španski teniser Rafael Nadal priznao je da je meč protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Rolan Garosa bio izuzetno emotivan, ali i da je to „samo još jedna epizoda u njihovom rivalstvu“, prenose francuski mediji.

Nadal je posle velike borbe pobedio Đokovića 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

„Poslednja tri i po meseca nisu bila laka. Ne želim da pričam o svemu što sam prošao, jer moram da idem dalje, ali nije bilo zabavno. Nema sumnje da to ovaj uspeh čini još većim. Ovo je bilo vrlo emotivno veče. Tenis igram zbog ovakvih dana. To je bilo samo četvrtfinale, zar ne? Ništa nisam osvojio, samo sam sebi dao šansu da se na teren vratim za dva dana i odigram još jedno polufinale. To mi puno znači“, rekao je Nadal.

Španski teniser je priznao da je imao težak meč.

„Đoković je jedan od najboljih igrača u istoriji i igrati protiv njega je uvek sjajan izazov. Jedini način da ga pobediš je da igraš najbolje što možeš od prvog do poslednjeg poena. Ovo je bila samo još jedna epizoda u našem rivalstvu. To su uvek posebni mečevi, jedina je razlika u tome što ovo nije bilo finale već čcetvrtinale“, istakao je Nadal.

Nadal je u karijeri osvojio 21 grend slem trofej, a Đoković i Rodžer Federer po 20.

„Nas trojica godinama delimo sjajnu priču međusobnih duela u važnim mečevima. Zbog toga je ovaj meč poseban i nosi više emocija. Uvek se priča o tome ko će da ima više grend slem trofeja i ko je najbolji u istoriji tenisa. Novak, Rodžer i ja imamo zajedničku istoriju. Mnogo važnih mečeva smo do sada odigrali i zbog toga je uvek posebno i emotivno. Ostvarili smo svoje snove“, zaključio je Nadal.

Španski teniser će u polufinalu Rolan Garosa igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva.

Nadal je rekorder Rolan Garosa sa 13 osvojenih trofeja.

(Tanjug)

