Nadal osvojio 11. titulu na mastersu u Monte Karlu

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je danas rekordnu 11. titulu na mastersu u Monte Karlu, pošto je u finalu turnira pobedio Keija Nišikorija iz Japana posle dva seta, 6:3, 6:2.

Nadal je do rekordne 31. masters titule došao posle sat i 32 minuta. On je četiri puta oduzeo servis Nišikoriju, koji je napravio jedan brejk. To je bila 10. pobeda Nadala nad Nišikorijem u 12 mečeva.

Španac je tako u svom 12. finalu u Monte Karlu osvojio rekordni 11. trofej.

Nadal će u ponedeljak početi 171. nedelju na prvom mestu ATP liste.

Nišikori je prvi put igrao u finalu turnira u Monte Karlu i prvi je japanski teniser koji se na tom turniru, osnovanom 1897. godine, borio za titulu.

On do sada nije osvojio nijednu titulu na turnirima iz masters serije.

(Beta)