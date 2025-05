Nadal uživa u penziji i životu van tenisa

Legendarni španski teniser Rafael Nadal rekao je da je zadovoljan životom u penziji i da šest meseci nije uzeo reket u ruke.

Nadal je prošlog oktobra završio karijeru i jedan je od najboljih tenisera svih vremena sa 22 grend slem titule, od kojih je osvojio rekordnih 14 na Rolan Garosu.

Organizatori pariskog grend slem turnira su u nedelju na glavnom terenu „Filip Šatrije“ održali ceremoniju u Nadalovu čast, kojoj su prisustvovali njegovi najveći rivali Novak Đoković, Rodžer Federer i Endi Marej.

Nadal je pričao o životu van tenisa i naveo kako se osećao kada je počeo da igra golf.

„Nije me bilo briga ako izgubim, ako pobedim, ako igram dobro, ako igram loše. To je bio čudan osećaj za mene i nije zabavno. Nisam želeo to da iskusim jer sport shvatam drugačije“, rekao je on.

Međutim, to osećanje je prošlo i vratila mu se želja za pobedama.

„Sada sam ponovo konkurentan. Samo da znate, uživam u svakodnevnim takmičenjima kada igram golf i kada radim druge stvari, ali mislim da je to sada na mnogo lepši način“, naveo je Nadal.

On se sada posvetio porodici, ali i poslovnim poduhvatima, dobrotvornom radu i radu u teniskoj akademiji.

„Otkrivam šta me zaista motiviše u ovom novom životu“, rekao je Nadal, koji će 3. juna napuniti 39 godina.

„Zabavljam se. Ne nedostaje mi mnogo tenis, pošto mislim da sam dao sve što sam imao. Na ceremoniju sam došao miran što ne mogu biti na terenu. Moje telo mi to ne dozvoljava. Uradio sam sve što sam mogao da imam najbolju karijeru i sada uživam u novoj fazi mog života, za koju sam siguran da će biti manje uzbudljivija nego teniska karijera“, dodao je on.

Nadal je rekorder Rolan Garosa ne samo po broju trofeja, već i po skoru od 112 pobeda i četiri poraza.

(Beta)

