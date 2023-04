Najjači timovi sveta predvođeni Astanom na biciklističkoj trci BGD – Banjaluka

BANJALUKA – Međunarodna biciklistička trka „Beograd – Banjaluka“ ove godine biće najkvalitetnija u istoriji jer če učestvovatii najjači timovi sveta predvođeni Astanom.

Kako su saopštili organizatori, poslednja tri tima koji su potvrdili učešće su Astana, Bardijani i Koratek.

Kako se navodi, ono što je je Real Madrid u fudbalu, to je Astana u biciklizmu – decenijama jedan od najboljih timova sveta, a pobede u upečatljivom svetlo plavom dresu beležili su između ostalih današnji menadžer ekipe, olimpijski šampion iz Londona Aleksandr Vinokurov, šampion tri najveće trke Đira, Tura i Vuelte Alberto Kontador, italijanski as Vinćenco Nibali, te Janez Brajković, Fabio Aru…

Danas je član Astane jedan od najboljih sprintera ikada Mark Kevendiš, a tu su i Vinokurovi nasljednici Nikolas i Aleksandre.

Manadžmenti italijanskih timova Bardijani i Koratek već su najavili da dolaze u najjačim postavama jer će im ova trka biti poslednja provera za prvi veliki cilj sezone – Điro.

„Kada vam na trku dođu ovakve ekipe i to bez naknada za učešće jasno je da ste uradili veliki posao. Naša politika od prvog izdanja je da nikom ne plaćamo da dođe, uprkos tome što je to praksa i na najvećim trkama. Ono što možemo da ponudimo su vrhunska organizacija, gostoprimstvo i spektakl, a bez lažne skromnosti očigledno je da smo dobri u svim segmentima čim iz godine u godinu okupljamo jače društvo“, rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja.

Prva etapa trke na programu je 19. aprila od Beograda do Bijeljine, druga je dan kasnije od Bijeljine do Vlasenice, treća se vozi od Doboja do Prijedora, a veliko finale je 22. aprila kada će biciklisti krenuti iz Novog Grada, a na cilj stići u Banjaluci.

(Tanjug)

